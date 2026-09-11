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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Kocaeli’de teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kentteki kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin rakamları paylaşan Ersoy, son 24 yılda Kocaeli’de kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Ersoy, kamu eliyle gerçekleştirilen kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin ise 321 milyon lirayı aştığını belirtti.

KONAKLAMA KAPASİTESİ 17 KATA YAKIN ARTTI

Kocaeli’de 2002 yılında 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla 281’e yükseldiğini açıklayan Ersoy, 966 olan yatak kapasitesinin ise 16 bin 40’a çıktığını bildirdi.

Böylece tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış yaşandığını belirten Ersoy, 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla bu yıl Kocaeli’yi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayısının da yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine ulaştığını söyledi.

KIYI BANDINDA YENİ TURİZM PLANI

Bakan Ersoy, Kocaeli için önemli bir gelişmeyi de duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü “Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Bakanlık tarafından onaylandı.

Plan kapsamında koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunması ve nitelikli, düşük yoğunluklu turizm tesislerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra kıyı turizminin yanında dalış, sağlık ve kültür turizmi, çiftlik, agro ve eko turizm, kamp-karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarının ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık koordinasyonunda yürütüleceği belirtildi.

Ersoy, Kocaeli’nin tarih ve kültür mirasının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. 2026 ödeneği sağlanan Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısının sürdüğünü belirten Ersoy, restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamanın tamamlandığını aktardı.

Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi’ndeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ersoy, 4 farklı projenin de 2026 Yatırım Programı kapsamına alındığını açıkladı.

ERSOY’DAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” MESAJI

Programda Türkiye’nin son 24 yıldaki dönüşümüne ve “Türkiye Yüzyılı” sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla sürecin “son virajının” dönüldüğünü belirten Ersoy, Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı’nın kapısının açıldığını söyledi.

Ersoy, çıkarılan kanuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir.” ifadelerini kullandı.

Sürecin millî varlığa, ülkenin ve milletin bekasına yönelik yarım asırlık tehdidin bütünüyle bertaraf edilmesini amaçladığını belirten Ersoy, bunun “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” ülküsünden hayat bulan bir devlet iradesi olduğunu söyledi.