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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediyenin tasarrufunda bulunan 6 taşınmazın 3 yıllığına kiralanmasına yönelik ihaleler gerçekleştirildi.

İzmit Şirintepe Mahallesi Cahide Sokak No:1 adresindeki Olimpik Buz Sporları Salonu kafeteryasının kiralanması için düzenlenen açık teklif usulü ihalede 13 bin 300 TL teklif verildi.

Körfez Güney Mahallesi Rıhtım Caddesi No:46 adresindeki Tütünçiftlik Sahili balık ekmek satış yeri için yapılan ihalede ise 34 bin 600 TL teklif sunuldu.

FİDANLIK ALANI VE KAFETERYALAR DA İHALEYE ÇIKTI

İzmit Ayazma Mahallesi Azra Sokak No:5 adresindeki kooperatif hizmet birim yerinin 3 yıllığına kiralanması için yapılan ihalede 10 bin 500 TL teklif verildi.

İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:13/3-4-5-6 ve No:135/14 adreslerindeki Gündoğdu TOKİ Konutları’nda bulunan 5 dairenin kiralanması için düzenlenen ihalede 35 bin 500 TL teklif sunuldu.

Başiskele Fatih Mahallesi’ndeki Tarımsal Ürünler, Fidanlık ve Süs Bitkileri Üretim Alanı da açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı. Alan için 31 bin 500 TL teklif verildi.

İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:5 adresindeki kafeterya-çay bahçesinin kiralanması için gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli katıldı. İhalede 23 bin 350 TL teklif sunuldu.

12 MARKETTE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU

Encümen toplantısında ayrıca Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları da gündeme geldi.

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik sürdürülen denetimlerde 12 markette tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Denetimler sonucunda söz konusu işletmelere toplam 44 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan belediyenin tasarrufunda bulunan yakacak odunların satış ihalesi de encümen toplantısında gerçekleştirildi.