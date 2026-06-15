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Kaynak: AA

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesi sahilinde yaşandı. Denize giren İsa Horoz ve 12 yaşındaki kızı M.H., bir süre sonra akıntının etkisiyle zor anlar yaşamaya başladı. Suda çırpındıklarını gören cankurtaranlar vakit kaybetmeden müdahale ederek denize girdi.

Kurtarma çalışmasının ardından baba ve kızı kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaali Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan M.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsa Horoz daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.