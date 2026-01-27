Koç Üniversitesi, her ay düzenli olarak yayınladığı Hane halkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Ocak 2026 sonuçlarını paylaştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2 bin 2924 kişiyle yapılan anket, 16–21 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Gelecek 12 aya dair enflasyon beklentisinin Aralık ayına göre 1 puanlık düşüşle yüzde 52 seviyesine geldiği görüldü.

Aynı dönemde geriye dönük enflasyon hissiyatı ise yüzde 62 olarak kaydedildi. Bu düşüşün nedeni olarak 2025 son çeyreğinde gözlenen durağanlaşmanın ardından yön değiştirerek aşağı yönlü bir eğilim olduğunu gösterdi.

Aralık ve Ocak aylarında 4 puanlık bir beklenti düşüşünün ankette kaydedildiği belirtilirken, kısa vadede enflasyona dair algının sınırlı da olsa iyileştiğine işaret etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TASARRUF TERCİHİ ALTIN

Katılımcıların tasarruf tercihi tarafında altına olan ilgi güçlü seyrini korudu. Altın dışındaki yatırım araçlarına yönelik tercihler ise zayıfladı. “Tasarruf yapmayı düşünmüyorum” diyenlerin oranı da yüzde 11 civarında oldu.