Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine sanayi devlerinden büyük destek geliyor. Koç Metalurji, Muş ili sınırları içerisinde devasa bir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için düğmeye bastı. Proje kapsamında inşa edilecek santral, çevre dostu enerji üretimi ile öne çıkıyor.

50 BİNDEN FAZLA PANEL KURULACAK

Enerji Günlüğü’nde yer alan habere göre; Muş Merkez'e bağlı Aşağısızma Mahallesi'nde hayata geçecek Koç Muş GES projesinin toplam kurulu gücü 31,5 MWm / 22,5 MWe olarak belirlendi. Proje sahasına 620 W gücünde 50 bin 792 adet yüksek verimli panelin yanı sıra 75 adet inverter ve 5 adet trafo monte edilecek.

İSTİHDAM VE EKONOMİK KALKINMA

290 milyon TL yatırımla inşa edilecek tesis, yapım aşamasında 40 kişiye, işletme aşamasında ise 6 kişiye istihdam sağlayacak. Projede üretilen enerji, trafo merkezine çekilecek enerji nakil hattı üzerinden sisteme entegre edilecek.

"ÇEVRESEL PERFORMANS ARTACAK"

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretilerek sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. Böylece hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanırken, bölgenin çevresel performansı artacak ve ekonomik kalkınma desteklenecek.