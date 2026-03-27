Geçtiğimiz günlerde Koç Holding'in 40 milyon adet Tüpraş A grubu payının kurumsal yatırımcılara satıldığı duyurulmuştu.
Satışa konu payların borsada işlem görebilmesi amacıyla için Koç Holding tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) kaydileştirme başvurusu gerçekleştirildi.
Koç Holding, sahip olduğu Tüpraş A grubu paylarının bir bölümünü kapsayan hisse satışı hakkında açıklama yayımlamıştı.
İşlem kapsamında 40 milyon adet payın, hisse başına 233 TL fiyat üzerinden kurumsal yatırımcılara el değiştirdiği aktarıldı.
Ayrıca Koç Holding, satışa konu 40 milyon adet Tüpraş payının borsada işlem görebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydileştirme başvurusunda bulundu.
Bu adımın, payların işlem altyapısına dahil edilmesini sağlayacağı açıklamada yer edindi.
Satış işlemi ise bugün gerçekleşecek. 31 Mart'ta ise takas işlemi olacak.