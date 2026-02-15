Koç Holding'e milyonlarca dolarlık ceza: Gecikmenin bedeli ağır oldu

Teslimatların bu ay da yapılmaması sonrası Otokar’a 230 milyon Lei’lik (2.3 Milyar TL) yeni bir ceza daha kesilirken, şirketin iki ayda karşılaştığı toplam ceza miktarı 4,3 milyar TL'ye (yaklaşık 100 milyon dolar) kadar çıktı.