Koç Holding'in savunma sanayi alanında çalışmalar yapan iştiraki Otokar, Rumen hükümeti tarafından ağır bir para cezasına çarptırıldı.
Koç Holding'e milyonlarca dolarlık ceza: Gecikmenin bedeli ağır oldu
Koç Holding iştiraki milli savunma ve sanayii şirketi Otokar, Romanya devletine vereceği hafif zırhlı araçların teslimatında gecikme yaşanması üzerine 4,3 milyar TL'lik (yaklaşık 100 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.Derleyen: Baran Yalçın
2024 yılının Kasım ayında imzalanan ihale ile Koç Holding, 857 milyon euro bedel karşılığında Romanya Savunma Bakanlığı'na 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç üreteceğini taahhüt etmiş ve anlaşmadan sonra teslimatlar ile ilgili takvim oluşturulmuştu.
Gerçekleşen planlamada 1.059 adet COBRA II zırhlı aracın ilk 278 adetlik kısmı Türkiye’deki Otokar tesislerinde, geri kalan 781 araç ise yerel üretim şartı gereği Romanya’da imal edilecekti.
MİLYONLARCA EURO CEZA KESİLDİ
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, 2026 senesinin ilk ayında başlaması beklenen teslimatların gecikmesi sonrası Romanya, ocak ayında Otokar'a 2 milyar TL para cezası kesti.
Teslimatların bu ay da yapılmaması sonrası Otokar’a 230 milyon Lei’lik (2.3 Milyar TL) yeni bir ceza daha kesilirken, şirketin iki ayda karşılaştığı toplam ceza miktarı 4,3 milyar TL'ye (yaklaşık 100 milyon dolar) kadar çıktı.
Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özüner, ilk cezanın kesildiği ocak ayında gerçekleştirdiği açıklamada Türk savunma sanayisinin COBRA II ile Romanya'ya yönelik yaptığı "tek kalemde en büyük zırhlı kara aracı ihracat sözleşmesinde" hedeflerin gecikmesinin projenin zamanlamasını ve hedefini etkilemeyeceğinin altını çizdi.