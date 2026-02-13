Koç Holding'in 1957 yılından bu yana madencilik alanında faaliyet gösteren iştiraki Demir Export A.Ş, 2025 yılının Ekim ayında elindeki en önemli projelerden biri olan Balıkesir İvrindi'deki Sarıalan Altın İşletmesi Projesini Çevik Ailesi'ne ait CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ye satmıştı. Ancak Koç Holding satış dışında alımlarını ise sürdürmeye devam ediyor.

24 MİLYON DOLARA ALIM İDDİASI

Olcay Aydilek’in X hesabından yaptığı paylaşımda Koç Holding’in gözünü Kayseri’ye diktiğini iddia etti. Kayseri'de kurşun maden sahası satın aldığını öne sürdü.

Aydilek, şu ifadeleri kullandı:

“Koç Holding, madencilik sektöründe satın almalarla büyüyor. Ankara’da, Koç Holding iştiraki Demir Export'un, Kayseri'de (bölgenin önemli bir şirketinden) çinko-kurşun maden sahası satın aldığı konuşuluyor. Kulislerde, satış bedelinin 24-25 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.”

KIRŞEHİR'DE DE MADEN TEPKİSİ OLMUŞTU

Bu satın alımın ise bölgede tepkilere neden olacağı aktarılıyor. Daha öncede Kırşehir’de Koç Holding ve ortak AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kırşehir’de kurmak istedikleri altın madenine tepkiler gelmişti. Kırşehirliler su kaynaklarına, Seyfe Golü Kuş Cennetine, bölgedeki tarım ve hayvancılığa büyük zarar vereceği için altın madenine şiddetle karşı çıkmıştı.