Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea'nın üretimi sona eriyor. Koç Holding iştiraki Tofaş, Bursa fabrikasını 1 milyar euroluk yatırımlarla yenileyerek rotasını SUV ve crossover modellerine çeviriyor.

BURSA’DA EGEA EFSANESİ SONA ERİYOR

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye otomotiv sanayisinin temel taşlarından biri olan ve Tofaş’ın Bursa tesislerinde üretilen Fiat Egea modelinde yolun sonuna gelindi. Koç Holding ve Stellantis ortaklığıyla yönetilen fabrikada, artık yeni bir üretim stratejisi izlenecek.

1 MİLYAR EUROLUK DÖNÜŞÜM

Tofaş, Bursa fabrikasını küresel bir üretim merkezi haline getirmek için yaklaşık 1 milyar euroluk bir yatırım planlıyor. Şirket, binek otomobil segmentinde daralan sedan pazarı yerine, talebin hızla arttığı SUV ve crossover modellerine odaklanacak.

YENİ MODELLER SUV VE CROSSOVER OLACAK

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, markanın gelecekte iki yeni modelle yola devam edeceğini belirtti. Küresel strateji doğrultusunda, Grande Panda modelinin ardından biri crossover-fastback, diğeri ise SUV olmak üzere iki yeni ürünün devreye alınması planlanıyor. Aytaç, bu segmentlerin hem Türkiye hem de Avrupa pazarı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

KARAR 2026’NIN İLK YARISINDA

Bursa fabrikasında hangi binek modellerin üretileceği konusunda Stellantis ile görüşmeler sürüyor. Koç Holding çatısı altında hayata geçecek olan bu projelerin 2026 yılının ilk yarısında netleşmesi bekleniyor. Böylece Egea’nın yerini alacak yeni modeller de resmiyet kazanmış olacak.