Koç Holding, 2025 yılına ait konsolide bilançosunu paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan finansal verilere göre 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Koç Holding, 7 milyar 649 milyon TL net kazanç açıkladı.

12 aylık net kârı 2024 yılına göre yüzde 1187 artış gösterdi. 22 milyar 1 milyon TL olarak kaydedildi. Holding 2024 yılının aynı dönemini 1 milyar 709 milyon TL net kazanç sağladı.

2025 yılında toplam hasılatı 2 trilyon 757 milyar 295 milyon TL olarak duyuruldu. Satış gelirleri yıllık bazda yüzde 9 geriledi

2025’in dördüncü çeyreğinde Koç Holding’in satışları 802 milyar 669 milyon TL olarak belirtildi. Özkaynakları ise 677 milyar 349 milyon TL olarak aktarıldı.