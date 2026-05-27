Koç gelin evine doğru yola çıktı: Asırlık adet yeni nesille şahlandı
Erzurum’da yüzyıllardır Kurban Bayramı öncesinde yaşatılan "gelin koçu" geleneği, bu yıl her zamankinden çok daha renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.
Erzurum'un merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Kurban Bayramı öncesi asırlardır sürdürülen "gelin koçu" geleneği bu yıl da yaşatıldı.
Damat tarafı tarafından hazırlanan ve çeşitli süslemelerle donatılan koç, gelin evine götürülerek hem bereketin hem de iki aile arasındaki bağlılığın simgesi oldu.
Bu yıl gerçekleştirilen gelenekte gelin koçu, kırmızı tüllerin yanı sıra şampiyon Erzurumspor FK'nın bayrağı vee mavi-beyaz balonlarla süslendi. Erzurumspor'un şehirde oluşturduğu şampiyonluk coşkusu gelin koçuna yansırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Erzurum'da uzun yıllardır sürdürülen gelenekte damat tarafı tarafından hazırlanan koç, çeşitli süslemelerle gelin evine götürülüyor. Bazı aileler tarafından altın takılarla da süslenen koç, aile büyüklerinin duaları eşliğinde teslim ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde sıkça görülen gelenek, yeni neslin ilgisiyle yaşatılmaya devam ediyor.
Damat Mikail Şen, Erzurum'un köklü geleneklerinden birini yaşattıklarını belirterek, "Erzurum'un yüzyıllardır geleneksel adetlerinden biri olan kurbanlık koçumuzu süsledik, gelin tarafına götürdük.