Koç Finansman A.Ş.’nin tüm hisselerini finansman süreçlerini daha etkin yönetmek amacıyla Ford Otosan, devralacak. Şirket satın alma için toplamda 137 milyon dolar ödeme yapacak.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamalarda bulundu. Koç Holding’in yüzde 50, Arçelik’in yüzde 47 ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinin yüzde 3 oranında pay sahibi olduğu Koç Finansman A.Ş.’nin tüm hisselerinin devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi resmen imzalandı.

137 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Anlaşma ile beraber Ford Otosan, söz konusu hisseler için toplam 137 milyon dolar ödeme yapacak. Ödeme, pay devri işlemlerinin tamamlanmasının ardından nakden ve peşin olacak. Nihai tutar ise sözleşmede yer alan kapanış uyarlaması hükümlerine göre uygulanacak.

Hisse devrinin hayata geçirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu olmak üzere ilgili otoritelerin onayları gerekiyor. Gerekli izinlerin ve kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından devir işlemi yapılacak.