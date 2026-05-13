Belçika Kraliyet Sarayı’ndan yapılan resmi açıklamada, Türkiye ve Belçika arasındaki bağların yalnızca protokollerden ibaret olmadığı, kişisel dostluklar ve sağlam güven ilişkileri üzerine inşa edildiği vurgulandı. Bu vizyonun bir parçası olarak İstanbul’da düzenlenen davete, Koç Holding’in zirve isimleri ev sahipliği yaptı.

KOÇ AİLESİ TAM KADRO KARŞILADI

İstanbul’un seçkin atmosferinde gerçekleşen buluşmada; Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Caroline Koç yer aldı.

KRALİÇE MATHİLDE: İŞLERİN TEMELİ KİŞİSEL BAĞLANTILARDIR

Davet boyunca Rahmi Koç ve Ali Koç ile yakından ilgilenen Kraliçe Mathilde, yaptığı konuşmada iş dünyası ve diplomasi için kritik bir mesaj verdi. Kraliçe, "Her büyük iş, öncelikle kişisel bağlantılarla başlar. Bu tür samimi buluşmalar, sağlam bir dostluğun temelini oluştururken; gelecekte hayata geçecek somut projelerin de en büyük itici gücü olur," ifadelerini kullandı.