Gerçek adı Murat Divandiler olan ve enerjik Roman şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat, kendine has tarzı ve samimi açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı “18 kilo altın, 18 ev, 4 yazlık” açıklaması uzun süre konuşulmuş, Balat’ta yaptırdığı 4 katlı altın kaplama ev ise büyük yankı uyandırmıştı.
Kobra Murat bu kez sahne değil adliye yolunda: İhaleden ev aldı
Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda objektiflere yansıdı. Servetiyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, adliyeye geliş sebebini açıklayarak ihale yoluyla bir ev satın aldığını söyledi.
Gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını dile getiren sanatçı, mal varlığıyla ilgili net bir açıklama yapmıştı. Kobra Murat, bugüne kadar aldığı altınların toplamının yaklaşık 18 kiloyu bulduğunu ancak bunun “18 kilo altınım var” şeklinde yansıtıldığını ifade etmişti.
Gerçek varlığını ise 4 ev, 2 yazlık, 2 gecekondu ve 3 katlı bir dükkân olarak açıklayan ünlü isim, ayrıca çocukları için yaptırdığı altınlardan da söz etmişti. Arabası olmadığını, çoğu zaman toplu taşıma kullandığını belirten Kobra Murat, çevresine yardım etmeyi ihmal etmediğini de vurgulamıştı.
Gösterişli yaşam tarzıyla bilinen sanatçı, son olarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kobra Murat, adliyeye geliş nedenini şu sözlerle açıkladı:
“İhale yoluyla bir ev satın aldık. Ödemesini yapmak ve imzaları atmak için geldik. Evimin yanında bir arsa vardı, ortaklar arasında anlaşmazlık çıkmış. Açık artırmaya girdik ve aldık. Şimdi işlemleri tamamlamaya geldik.”