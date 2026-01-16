Kobra Murat bu kez sahne değil adliye yolunda: İhaleden ev aldı

Gerçek adı Murat Divandiler olan ve enerjik Roman şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobra Murat, kendine has tarzı ve samimi açıklamalarıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı “18 kilo altın, 18 ev, 4 yazlık” açıklaması uzun süre konuşulmuş, Balat’ta yaptırdığı 4 katlı altın kaplama ev ise büyük yankı uyandırmıştı.