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Ankara Ticaret Odası (ATO) Haziran Ayı Olağan Müşterek Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün içinde bulunduğu finansal sıkıntıları aktararak ekonomi yönetimi için çözüm önerilerini sıraladı.

"TAKİPTEKİ KOBİ KREDİLERİ YÜZDE 126 ARTTI"

Yüksek faiz oranları ile finansmana ulaşmakta yaşanan engellerin şirketlerin sermayelerini erittiğini ve kârlılıklarını yok ettiğini dile getiren Baran, bu sürecin en büyük zararı KOBİ’lere verdiğine işaret etti. Baran, geride kalan bir yıllık süreçte takipteki KOBİ kredilerinin yüzde 126 oranında bir tırmanışla 5,7 milyar dolara ulaştığının altını çizdi.

"5 YIL VADELİ VE SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI SAĞLANMALI"

Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz indirim sürecini başlatması ve bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemelerin gevşetilmesi gerektiğini vurgulayarak "Reel sektöre ayrılan kaynaklar, daha kapsamlı bir şekilde devreye alınmalı. Ekonominin çarklarını döndürecek mümkünse sıfır faiz oranı ile 5 yıl gibi uzun vadeli geri ödeme takvimiyle, kredi imkanları genişletilmelidir." ifadelerini kullandı.

VERGİ MUAFİYETİ VE TEŞVİK ÖNERİLERİ

Finansal rahatlama sağlamak adına bankaların kredi prosedürlerini kısıtlayan uygulamaların esnetilmesi gerektiğini ifade eden ATO Başkanı, diğer kredi kullanımlarında yüzde 5 olarak tahsil edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin belirli bir dönem için kaldırılması gerektiğini söyledi. Gerçek kişilerin gayrimenkullerini satarak işletmelerine sermaye olarak aktarmaları durumunda, değer artış kazancının gelir vergisinden ve tapu harcından geçici olarak muaf tutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca faizlerin aşağı çekilebilmesi adına döviz talebini düşürecek adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Baran, son olarak Türk malı kullanımına yönelik teşvikler ile kamu alım prensipleri daha kapsamlı hale getirilerek yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.