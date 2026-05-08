Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) üzerinden Ege Bölgesi'ndeki KOBİ’ler için dev bir yeşil dönüşüm hamlesi başlattı. Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" ile imalat sanayisi ve turizm sektörlerine 315 milyon liralık kaynak aktarılacak.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kaynaklı bu projede, işletmelere faizsiz ve kar paysız geri ödemeli finansman sağlanacak. Proje başına en az 2,5 milyon TL, en fazla 7,5 milyon TL. Toplam 30 ay vade. İlk 6 ay ödemesiz, kalan 24 ay ise eşit taksitlerle geri ödeme yapılacak. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yanı sıra kooperatifler ve birlikler de bu kaynaktan yararlanabilecek.

ÖNCELİKLİ GRUPLAR: KADINLAR VE GENÇLER

Proje sadece çevreci yatırımları değil, sosyal kapsayıcılığı da odağına alıyor. Aşağıdaki kriterleri sağlayan KOBİ’ler değerlendirme sürecinde avantajlı puan kazanacak. Şirket sahibi veya yöneticisi kadın ya da 18-35 yaş arası genç olan işletmeler. Paylarının %50’den fazlası kadınlara veya gençlere ait olan kuruluşlar. Personeline kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldıran işletmeler bir adım öne çıkacak.

YATIRIM ALANLARI VE STRATEJİK HEDEFLER

Desteğin temel amacı, bölge ekonomisini çevre dostu bir yapıya kavuştururken istihdamı artırmak. İklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve doğal kaynakların verimli kullanımı projelerine öncelik verilecek. Özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni iş imkanları yaratan veya mevcut çalışma koşullarını iyileştiren yatırımlar desteklenecek. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya’daki imalat sanayisi ve turizm tesislerinin modernize edilmesi ve "yeşil" bir kimlik kazanması hedefleniyor.

GENEL ÇERÇEVE: SOGREEN NEDİR?

SoGreen Projesi, Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ve toplam 400 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan devasa bir yeşil kalkınma programıdır. Kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülen bu süreçte, yerel düzeyde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımları önceliklendirilmekte.