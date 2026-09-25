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Kaynak: AA

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak, Gürcistan topraklarının yüzde 20’sinin halen Rusya Federasyonu’nun işgali altında olduğunu savundu.

Kobakhidze, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yüz binlerce Gürcistan vatandaşının ülke içinde yerinden edildiğini ve evlerine dönemediğini ifade etti.

ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA MESAJI

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya tarafından desteklenen Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşayanlara da seslenen Kobakhidze, Gürcistan halkının yüzyıllar boyunca ortak bir vatan ve tarih etrafında bir arada yaşadığını söyledi.

Kobakhidze, bugün oluşturulan ayrım çizgilerinin ortak tarihi ortadan kaldıramayacağını ve gelecek nesillerin kaderini belirlememesi gerektiğini belirtti. Gürcistan’ın barış ve ekonomik kalkınmayla elde ettiği kazanımların söz konusu ayrım çizgileri nedeniyle engellenmemesi gerektiğini ifade eden Kobakhidze, işgal altındaki bölgelerde yaşayanların da bu kazanımlardan yararlanması gerektiğini kaydetti.

GÜRCİSTAN’IN STRATEJİK KONUMUNA VURGU

Gürcistan’ın Güney Kafkasya ve Orta Koridor açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu dile getiren Kobakhidze, ülkesinin Orta Asya ile Avrupa arasındaki bağlantının güçlendirilmesine katkı sağlayabilecek bir konumda bulunduğunu söyledi.

Bölgede barışın tesis edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kobakhidze, daha barışçıl ve birbirine bağlı bir bölge oluşturulması için yeni bir fırsat bulunduğunu ifade etti. Bu iş birliğinin bölge açısından somut ekonomik fırsatlara dönüşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kobakhidze, Güney Kafkasya’nın geleceğinin geçmişte oluşturulan ayrım çizgileri üzerinden şekillenmemesi gerektiğini vurguladı.

"KALICI BARIŞ GÜÇ KULLANARAK ELDE EDİLEMEZ"

Dünyadaki güvenlik sorunlarına da değinen Kobakhidze, kalıcı barışın güç kullanımıyla sağlanamayacağını belirterek, bunun diyalog, anlayış ve karşılıklı saygı temelinde kurulması gerektiğini söyledi.

Gürcistan ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kobakhidze, ülkesinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu savundu. Kobakhidze, yerli ve yabancı işletmelerin gelişimini destekleyen, yenilikçiliğe ve iş dünyasına odaklanan bir ekonomik ortam oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.