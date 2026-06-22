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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde gözler Lionel Messi'nin üzerindeydi. Turnuvanın ilk maçında Cezayir'e karşı hat-trick yapan Arjantinli yıldız, Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekoruna ortak olmuştu.

MESSI KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKARAK DÜNYA KUPASI'NIN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU

Rekor için sahaya çıkan Lionel Messi zorlu mücadelenin 8. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yine de ilk yarı sona ermeden Messi tüm beklentileri karşıladı.

🔟 Lionel Messi! Klasik bir Messi golüyle artık Dünya Kupaları’nın en golcüsü! pic.twitter.com/7sh0ucdDg1 — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

Dakikalar 39'u gösterdiğinde sol kanattan gelişen atakta Facundo Medina'nın ceza sahasına çevirdiği topu Thiago Almada zekice bıraktı. Pozisyonu iyi takip eden Messi ise düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu golle Arjantin 1-0 öne geçerken, Lionel Messi de Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Böylece Arjantinli süperstar, Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.