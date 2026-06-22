2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde gözler Lionel Messi'nin üzerindeydi. Turnuvanın ilk maçında Cezayir'e karşı hat-trick yapan Arjantinli yıldız, Miroslav Klose'nin 16 gollük Dünya Kupası rekoruna ortak olmuştu.

Lionel Messi tarihi penaltıyı kaçırdı: Dünya Kupası istatistiği şoke ettiLionel Messi tarihi penaltıyı kaçırdı: Dünya Kupası istatistiği şoke ettiSpor

MESSI KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKARAK DÜNYA KUPASI'NIN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU

Rekor için sahaya çıkan Lionel Messi zorlu mücadelenin 8. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yine de ilk yarı sona ermeden Messi tüm beklentileri karşıladı.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde sol kanattan gelişen atakta Facundo Medina'nın ceza sahasına çevirdiği topu Thiago Almada zekice bıraktı. Pozisyonu iyi takip eden Messi ise düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Klose'nin rekorunu kırdı: Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu - Resim : 2

Bu golle Arjantin 1-0 öne geçerken, Lionel Messi de Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Böylece Arjantinli süperstar, Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.