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Trabzonspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından çıkış arayan Galatasaray'da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11'de önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Deneyimli teknik adamın özellikle performansından memnun kalmadığı Sane'yi kulübeye çekmeyi düşündüğü öne sürüldü.

KLOPP ADAY KADROYA ALMAMIŞTI

Yıldız oyuncu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından da henüz istenilen form düzeyine çıkamaması nedeniyle aday kadroya dahil edilmemişti.

OKAN BURUK YEDEĞE ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Sane, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Hücumdaki performansından istediği verimi alamayan Okan Buruk'un, Kasımpaşa karşılaşmasında Alman futbolcuyu yedek kulübesine çekmeyi planladığı iddia edildi.

HÜCUM HATTINDA YENİ DÜZEN

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takımın hücum organizasyonunda değişikliğe gitmek isteyen Okan Buruk'un, Kasımpaşa karşılaşmasında daha üretken bir yapı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin yapacağı değişikliklerle takım içindeki rekabeti de artırmak istediği belirtilirken Galatasaray Kasımpaşa karşısında kazanarak Trabzonspor yenilgisini geride bırakmayı hedefliyor.