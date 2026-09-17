Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Jürgen Klopp'un belirlediği aday kadro belli oldu.

Açıklanan geniş kadroda Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel Almanya Milli Takımı'na davet edilirken Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane kadroya alınmadı.

KLOPP'TAN LEROY SANE AÇIKLAMASI

Jürgen Klopp, Leroy Sane'yi neden kadroya davet etmediğine ilişkin de konuştu.

Klopp'un açıklaması şu şekilde:

"Leroy henüz tam olarak ritmini bulamadı. Sezonun daha başındayız. Onunla kesinlikle konuşacağım ancak şu ana kadar henüz görüşmedik.

60’tan fazla telefon görüşmesi yaptım ve bu görüşmelerin bir içeriği olmalı. Sadece ‘Merhaba, nasılsın?’ demek için arayamam. Konuşacak bir şey olduğunda konuşurum."

ALMANYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleciler: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Savunma: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw, Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman

Orta saha: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach

Forvet: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade, Younes Ebnoutalib, Kai Havertz

ALMANYA'YI ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Almanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.