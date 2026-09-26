Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nda forma şansı bulacak.

Teknik direktör Jürgen Klopp, Yunanistan karşılaşmasında kaleyi Nübel'e teslim edeceğini açıkladı.

Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Nübel tercihinin takımın birinci kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in performansından kaynaklanmadığının altını çizdi.

'ALEX DE BUNU HAK ETTİ'

Ter Stegen'in son performansından memnun olduğunu belirten Klopp, Nübel hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Marc'ın eleştirildiğini duydum. Bu beni şaşırttı. Olağanüstü kurtarışlar yaptı. İstemediği şekilde kullandığı iki top oldu, bunlar olabilir. Performansından son derece memnunum. Yine de Alex oynayacak, bunun Marc'ın performansıyla ilgisi yok. O da bunu hak etti. Umarım maçın keyfini çıkarır ve kalesini gole kapatır."

ALMANYA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Böylece Beşiktaş forması giyen Nübel, Almanya'nın yarın TSİ 21:45'te Yunanistan'ı konuk edeceği Uluslar Ligi karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.