Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nda forma şansı bulacak.

Teknik direktör Jürgen Klopp, Yunanistan karşılaşmasında kaleyi Nübel'e teslim edeceğini açıkladı.

Klopp'a eski öğrencisinden 90+2 darbesi: Almanya zaferi kaçırdıKlopp'a eski öğrencisinden 90+2 darbesi: Almanya zaferi kaçırdıSpor

Klopp, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Nübel tercihinin takımın birinci kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in performansından kaynaklanmadığının altını çizdi.

Klopp 'Hak etti' diyerek açıkladı: Nübel'e şans doğdu - Resim : 2

'ALEX DE BUNU HAK ETTİ'

Ter Stegen'in son performansından memnun olduğunu belirten Klopp, Nübel hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Marc'ın eleştirildiğini duydum. Bu beni şaşırttı. Olağanüstü kurtarışlar yaptı. İstemediği şekilde kullandığı iki top oldu, bunlar olabilir. Performansından son derece memnunum. Yine de Alex oynayacak, bunun Marc'ın performansıyla ilgisi yok. O da bunu hak etti. Umarım maçın keyfini çıkarır ve kalesini gole kapatır."

Klopp 'Hak etti' diyerek açıkladı: Nübel'e şans doğdu - Resim : 3

ALMANYA-YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Böylece Beşiktaş forması giyen Nübel, Almanya'nın yarın TSİ 21:45'te Yunanistan'ı konuk edeceği Uluslar Ligi karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.