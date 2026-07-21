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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Klon Ödeme Kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan 87 sayfalık iddianamede, şirketin görünürde yasal faaliyet yürütmesine rağmen suç gelirlerine altyapı sağladığı öne sürüldü.

GECE SAATLERİNDE YOĞUN TRANSFER

MASAK ve Merkez Bankası uzmanlarının yaptığı incelemelerde, para transferlerinin büyük bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirlendi. İşlemlerde “bahis”, “bet”, “casino” gibi ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ HESAP HAREKETLERİ

İddianamede, aynı gün açılan hesaplardan milyonlarca liralık transferler yapıldığı ve yasa dışı bahis oynatan kişiler için özel hesapların açıldığı ileri sürüldü.

5 AŞAMALI AKLAMA SİSTEMİ

Savcılığa göre yasa dışı gelirler şu yöntemle aklandı:

POS cihazları üzerinden sahte alışverişlerle sisteme sokuldu

Sahte veya zayıf kimlik doğrulamalarıyla hesaplar açıldı

Paralar ortak havuzda toplandı

Aynı gün içinde küçük parçalara bölünerek dağıtıldı

Banka, e-cüzdan ve kripto hesaplar arasında dolaştırıldı

Şirketlere kayyum atandı

Mahkeme kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı.

30 ŞÜPHELİ İÇİN AĞIR CEZA TALEBİ

Savcılık, aralarında şirket yöneticileri ve çalışanların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında “suç örgütü üyeliği” ve “kara para aklama” suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianamenin mahkemedeki incelemesinin sürdüğü öğrenildi.