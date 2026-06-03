Haziran ayıyla birlikte termometreler yükselirken, evine veya ofisine klima alarak serinlemek isteyen vatandaşlar fiyat etiketlerini görünce neye uğradığını şaşırdı. Sektör temsilcileri, maliyet artışları kapıya dayanmadan önce tüketicilerin acele etmesi ve "pahalanmadan alın" stratejisiyle hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

EN UCUZ KLİMA 23 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Piyasadaki güncel satış rakamlarına göre, cihazların gücünü gösteren BTU kapasitelerine göre fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor. İşte serbest piyasadaki güncel klima etiketleri:

9.000 BTU Klima (Küçük odalar için): Yeni sezonda 23 bin lira ile 32 bin lira seviyesinden satılıyor.

12.000 BTU Klima (Standart salonlar için): Etiketler 35 bin lira ila 42 bin lira bandında değişiyor.

18.000 BTU Klima (Büyük alanlar ve ofisler için): Markasına ve donanımına göre 50 bin liradan başlayarak 65 bin liraya kadar ulaşıyor.

HİZMET ENFLASYONU VURDU: SADECE MONTAJ İŞÇİLİĞİ 3 BİN TL!

Klimayı satın almakla da iş bitmiyor. Bu yıl teknik servis ve işçilik fiyatları da fahiş oranda zamlandı. Piyasada geçtiğimiz yıl 1.000 TL ile 1.500 TL arasında olan periyodik klima temizliği ve gaz dolum işlemleri, bu yıl 1.800 lira ile 2.500 lira aralığına oturdu.

Yeni satın alınan bir cihazın duvar montaj işçiliği ise, odada kullanılan boru mesafesine bağlı olarak minimum 3 bin liradan başlıyor. Yani vatandaş sadece cihazı duvara astırmak ve bakımını yaptırmak için bile küçük bir servet ödemek zorunda kalıyor.

Klima Pazarı ve Teknik Servis Güncel Fiyat Tarifesi (2026):

9.000 BTU oda kliması: 23.000 TL - 32.000 TL

12.000 BTU Salon Kliması:35.000 TL - 42.000 TL

18.000 BTU Ofis Kliması: 50.000 TL - 65.000 TL

CEP YAKAN TEKNİK SERVİS GİDERLERİ

Klima Temizliği & Gaz Dolumu: 1.800 TL - 2.500 TL

Minimum Montaj İşçilik Bedeli: 3.000 TL'den başlıyor!

15 GÜN SONRA RANDEVU ALINAMAYACAK: UZUN SERVİS KUYRUKLARI YOLDA!

İstanbul’da uzun yıllardır klima yetkili servis şefi olarak görev yapan Murat Dinçer, vatandaşları sadece fiyat artışlarına karşı değil, yaşanacak operasyonel yoğunluğa karşı da uyardı. Sıcakların kendini göstermesiyle piyasanın canlandığını belirten Dinçer, saha gerçeklerini şu sözlerle aktardı:

"Şu an yeni montaj ve bakım taleplerini yoğunluk tam başlamadığı için bekletmeden hızlıca sıraya koyup çözebiliyoruz. Ancak önümüzdeki 10-15 gün içinde tam tempoya gireceğiz. Sezonun en yoğun günleri başladığında servis süreleri ciddi şekilde uzayacak. Vatandaşlarımıza en büyük tavsiyemiz, hem fiyatlar daha da katlanıp artmadan hem de randevu bulmak imkansız hale gelmeden işlemlerini hemen bugün halletmeleridir. İşini yaza bırakanlar uzun süre montaj bekleme çilesi çeker."

DAR GELİRLİNİN ÇARESİ: SULU VE BUZ AKÜLÜ VANTİLATÖRLER

Klima fiyatlarının asgari ücretin ve emekli maaşlarının katbekat üzerine çıkması, aylık elektrik faturası maliyetini de optimize etmek isteyen vatandaşı alternatif arayışlara itti. Klimaya bütçesi yetmeyen dar gelirli İstanbullular, rotayı bu yazın en çok satan ürünleri arasında öne çıkan "sulu ve buz akülü vantilatörlere" çevirdi. Bu ucuz alternatifler perakende pazarında yoğun ilgi görüyor.