Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar iç mekanlarda konforlu bir ortam yaratmayı güçleştirirken, uzmanlar klima çalıştırmak yerine evleri doğal yollarla serinletmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Doğrudan evin sıcaklığını düşüren bu yöntemler, alternatif çözümler arayanlar için büyük kolaylık sağlıyor.
Klima kullanmanız gerekmiyor: Bu yöntem evinizi anında serinletecek
Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve cep yakan elektrik faturaları alternatif arayışları artırdı. Uzmanlar, klima kullanmadan da ev içi konforu sağlamanın mümkün olduğunu belirterek; hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı, anında etki eden doğal serinleme yöntemlerini açıkladı.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, dünya genelinde yaz aylarında etkisini iyice hissettiren sıcak dalgaları, günlük hayatı zorlaştırıp evdeki rahatımızı kaçırmaya devam ediyor. Derecelerin mevsim normallerini aştığı bu günlerde, evlerin aşırı ısınmasına karşı akla ilk gelen çözüm klima olsa da yüksek elektrik faturaları ve yoğun enerji sarfiyatı insanları farklı arayışlara yönlendiriyor.
Çevre ve enerji alanında çalışan uzmanlar, hem apartman dairelerinde hem de müstakil evlerde rahatça uygulanabilecek, masrafsız ve pratik yöntemlerle ev içi sıcaklığın dengede tutulabileceğini vurguluyor.
Uzmanlara göre iç mekanlardaki serinliği korumanın temel şartı, dış ortam sıcaklığının düştüğü saatleri doğru yönetmekten geçiyor. Bu doğrultuda şu adımların
izlenmesi öneriliyor:
- Pencereler akşam, gece ve sabahın erken saatlerinde
(hava henüz serinken) ardına kadar açılmalı; dışarıda
sıcaklığın yükselmeye başladığı sabah 09.00 - 10.00
saatleri arasında ise tamamen kapatılmalıdır.
- Ev içinde karşılıklı pencereler açılarak doğal bir hava
akımı (sirkülasyon) yaratılmalıdır.
- Çok katlı konutlarda alt ve üst katlardaki pencerelerin
aynı anda açılması, ısınarak yükselen sıcak havanın evden
daha hızlı tahliye edilmesini sağlar.
Güneşin en dik geldiği saatlerde pencereler ve dış panjurlar kapalı tutulmalıdır. Dış panjuru olmayan evlerde ise ısı yalıtımlı perdeler veya iç storlar kullanılmalıdır.
İç mekan perdelerinde ışığı ve ısıyı geri yansıtma özelliği yüksek olan beyaz, sarı veya turuncu gibi açık renkler tercih edilmelidir.
Ev içindeki nem oranını artırmak ve gizli ısı kaynaklarını kurutmak, hissedilen sıcaklığı doğrudan etkiliyor:
- Gecelerin sıcak geçtiği dönemlerde, pencerelerin önüne ıslak çarşaf asılarak veya pencerelerin önüne çamaşır kurutma asklığı konularak içeri giren havanın soğutulması sağlanabilir. Bu yöntem iç mekan sıcaklığını 2 dereceye kadar düşürebilmektedir.
- Yerlerin nemli bir paspasla silinmesi, yüzeydeki ısının emilmesine ve ferahlık hissine yardımcı olur.
- Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi cihazlar bekleme (stand-by) modunda olsalar dahi dışarıya ısı yaymaya devam eder. Bu cihazların kullanılmadıkları anlarda tamamen kapatılması, oda sıcaklığının korunmasına katkı sağlar.