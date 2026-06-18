Klima kullanmanız gerekmiyor: Bu yöntem evinizi anında serinletecek

Sözcü'de yer alan habere göre, dünya genelinde yaz aylarında etkisini iyice hissettiren sıcak dalgaları, günlük hayatı zorlaştırıp evdeki rahatımızı kaçırmaya devam ediyor. Derecelerin mevsim normallerini aştığı bu günlerde, evlerin aşırı ısınmasına karşı akla ilk gelen çözüm klima olsa da yüksek elektrik faturaları ve yoğun enerji sarfiyatı insanları farklı arayışlara yönlendiriyor.

Çevre ve enerji alanında çalışan uzmanlar, hem apartman dairelerinde hem de müstakil evlerde rahatça uygulanabilecek, masrafsız ve pratik yöntemlerle ev içi sıcaklığın dengede tutulabileceğini vurguluyor.