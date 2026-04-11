Olay, Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Çağlayan Caddesi üzerindeki iki katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evin iç kısmında bulunan klima ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler kısa sürede odayı sardı.

İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin profesyonel müdahalesiyle yangın, binanın diğer bölümlerine ve komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR BÜYÜK

Yangın sonrası yapılan ilk incelemelerde sevindirici haber, herhangi bir ölü veya yaralı bulunmaması oldu. Ancak patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelerek ağır hasar aldı.

Yetkililer, patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa gaz sıkışmasından mı kaynaklandığını belirlemek üzere olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.