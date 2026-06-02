İkinci Dünya Savaşı yıllarında meşhur Enigma şifrelerinin kırıldığı Bletchley Park, tarihi bir konferansa ev sahipliği yaptı.

İngiliz elektronik istihbarat kurumu GCHQ Direktörü Anne Keast-Butler kürsüye çıktı ve geleceğe dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Karşımızda tankla tüfekle yapılan cephe savaşlarından çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir dalga var.

Keast-Butler’a göre Moskova yönetimi, Ukrayna cephesinde arzuladığı kesin zafere ulaşamadığı için yönünü Avrupa ve İngiltere topraklarına çevirdi. Yürütülen faaliyetler klasik casusluk eylemlerinin çok ötesine geçmiş durumda.

Barajlar, elektrik santralleri, enerji hatları amansızca hedef alınıyor. Demokratik seçim süreçlerini sekteye uğratmak, tedarik zincirini çökertmek hedefleniyor.

Dijital operasyonlar veri hırsızlığından ibaret kalmıyor; fiziki sabotajları, karanlık suikast planlarını gizleyecek gri alanlar yaratıyor. Siber dünyada atılan adımlar gerçek hayattaki tehlikeli operasyonlara zırh teşkil ediyor.

Konuşmanın diğer ağırlık noktası Çin’di. Pekin yönetimi üretim gücünün yanında veri, yapay zekâ, kuantum teknolojileri, uzay çalışmaları ve siber kapasite alanlarında da küresel rekabetin merkezine yerleşti.

Batı ülkeleri teknolojik üstünlüğü kalıcı bir avantaj gibi göremez. İnovasyon yavaşladığında, güvenlik kültürü zayıfladığında ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılık arttığında güç dengesi sessizce değişir.

GCHQ’nun Ukrayna’ya verdiği istihbarat desteği ve Rusya’nın Batı menşeli kritik teknolojilere erişimini engelleme çabası daha geniş bir güvenlik tablosunun parçası.

Savaş alanında kullanılan elektronik parçalar, yazılım bileşenleri ve gelişmiş sensörler karmaşık tedarik ağları üzerinden cepheye ulaşabiliyor.

Teknoloji güvenliği devlet kurumlarının yanı sıra üreticileri, ihracatçıları, lojistik şirketlerini ve finans kuruluşlarını da yakından ilgilendiriyor.

Keast-Butler’ın siber güvenlik adımlarının çok daha hızlı ele alınması gerektiği yönündeki uyarısı hafife alınmamalı.

Bir hastanenin hasta kayıtları, bir belediyenin su sistemi, bir enerji şirketinin kontrol ağı, bir bankanın ödeme altyapısı ya da evlerde kullanılan akıllı cihazlar tek bir güvenlik zincirinin parçalarıdır.

En zayıf halka büyük bir kurumun ana sunucusu yerine güncellenmemiş küçük bir cihaz da çıkabilir.

Bletchley Park’tan gelen mesaj felaket senaryosu gibi okunmamalı; erken uyarı niteliği taşıyor. Dijital alan görünmez olduğu için genelde güvenli sanılıyor.

Oysa saldırılar çoğu kez sessiz ilerliyor. Veri sızıyor, sistemler içeriden izleniyor, güven aşınıyor, kriz anında hasarın derinliği ortaya çıkıyor.

Yeni güvenlik anlayışı sınır hatlarını korumakla sınırlı kalmamalı.

Kablolar, algoritmalar, şifreleme sistemleri, tedarik zincirleri, uydu ağları ve bireysel dijital alışkanlıklar koruma çemberine alınmalı.

Yeni dönemin cephe hattı kimi zaman haritada, kimi zaman veri merkezinde, kimi zaman şirket yönetim kurulunda, kimi zaman evdeki modem ışığında beliriyor.

Dün şifreleri çözmek savaşın seyrini değiştirmişti. Bugün sistemleri koruma becerisi yarının güvenlik tablosunu belirleyecek.