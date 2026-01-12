Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre sanatçı, konsere özel hazırladığı bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi ve Joseph Haydn gibi bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konser, Macar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Márton Borsányi, 1984 yılında Budapeşte'de (Macaristan) doğmuş Macar klavsen virtüözü, orgcu ve erken dönem müzik uzmanıdır.

Klavsen, continuo çalma ve tarihi doğaçlama eğitimini Leipzig Felix Mendelssohn Müzik ve Tiyatro Yüksekokulu ile Basel Schola Cantorum'da Nicholas Parle, Jesper Christensen ve Rudolf Lutz gibi hocalardan aldı.Solo ve oda müziği konserleri veren sanatçı, hem klavsen hem de orgda performans sergiliyor.

Basel-Oberwil Reform Kilisesi ve Egerkingen St. Martin Katolik Kilisesi'nde orgcu olarak görev yapıyor. Klavsen bakım, akort (intonation) ve regülasyon konusunda 10 yıldan fazla deneyime sahip; Liszt Ferenc Müzik Akademisi (Budapeşte), Schola Cantorum Basiliensis, Graz Kunstuniversität gibi kurumlara klavsen uzmanı ve akortçu olarak hizmet verdi. Ayrıca CD kayıtlarında (örneğin Bach ve Bartók yorumları) ve özel müşterilere destek oldu.

2017'den beri Budapeşte Liszt Ferenc Müzik Akademisi'nde klavsen organolojisi dersleri veriyor, Varşova ISAEM Festivali'nde klavsen sınıfı yürütüyor ve Macaristan'da Pannonia Erken Dönem Müzik Akademisi'ni organize ediyor. 2019'dan itibaren Viyana MDW'de de eğitim veriyor.

Birçok albümü bulunuyor: Johann Pachelbel'in klavsen ve org eserleri, 16.-17. yüzyıl klavsen ve virginal müziği (John Bull, Sweelinck, Scheidt, Pachelbel gibi besteciler) ve Nikolaus Adam Strungk, Giles Farnaby gibi isimlerin tekli parçaları. Kendi sitesi martonborsanyi.com ve YouTube kanalı üzerinden kayıtlarını paylaşıyor; Türkiye'de de Iklim Tamkan ile Bach konçertoları gibi işbirlikleri yaptı.Kısaca: Erken dönem klavsen ve org müziğinin önde gelen yorumcularından biri, aynı zamanda enstrüman bakım uzmanı ve pedagog.