Kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak bilinen suç örgütüne ilişkin hazırlanan son iddianamede hakkında dava açılan 68 kişiden 57’sini çocuklar oluşturuyor. Çetenin yaşları 15-20 arasında değişen çocuklara cinayet işlemeleri için para vaadinde bulunduğu belirtiliyor.

Suç örgütüne katılan çocukların, rakip çeteye karşı yapılacak eylemlere katılmak üzere hücre evlerinde bekletildiği ve sırası geldiğinde silahlı saldırılara dahil edildiği aktarılıyor.

Gazeteci Osman Çaklı, ‘alan’ adlı YouTube kanalında yayınlanan videoda iddianameden çarpıcı ayrıntılar paylaştı. Çaklı, çetenin yaşları 15’i bulan kız çocuklarının rakip çete üyelerinin yerlerinin tespit edilmesi için ajan gibi kullanıldığını söyledi. Çaklı, söz konusu yöntemin ‘bal tuzağı’ olarak bilindiğini aktardı.

Çaklı, tetikçi olarak kullanılan çocuklara verilen paranın 10 bin lira ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirterek bazı çocuklara söylenen paranın ödenmediğini anlattı.

SİLAHLAR KOLAYCA ALINIYOR

Çaklı ayrıca Atlas Çağlayan cinayeti ile yeniden gündeme gelen bıçakların büyük alışveriş platformlarından kolayca alınabildiğini söyledi. Çaklı, çetelerin silahlara kolayca erişebildiklerini vurgulayarak internet üzerinden 10 bin liraya kalaşnikof tüfek satıldığını söyledi. İnternet üzerinden kolayca silah bulunabildiğinin altını çizen Çaklı, bazı silah tacirlerinin sipariş edilen silahları kurye ile istenilen adrese gönderildiğini vurguladı.