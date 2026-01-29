Klasik Fransız mutfağına bilimsel müdahale: Yannick Alléno

Alléno’nun en önemli katkısı, kendi geliştirdiği Extraction tekniği. Bu yöntem, bir ürünün aromasını gizlemeden ya da bozmeden, düşük sıcaklık, vakum, basınç ve filtrasyon gibi bilimsel yöntemlerle yoğunlaştırmayı amaçlıyor. Un, nişasta veya krema gibi bağlayıcılar kullanılmadan hazırlanan soslar; görsel olarak duru, dokusal olarak hafif ancak aromatik açıdan son derece yoğun oluyor.