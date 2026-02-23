2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 15. gününde kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik yarışı Tesero Kayaklı Koşu Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yarışa Norveç damga vurdu.

Podyumun tamamının Norveçli sporculardan oluştuğu mücadelede Johannes Høsflot Klaebo, 2 saat 6 dakika 44.8 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Martin Løwstrøm Nyenget, Klaebo’nun 8.9 saniye gerisinde kalarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Emil Iversen ise liderin 30.7 saniye arkasında bronz madalya kazandı.

KLAEBO TARİHE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Klaebo, Kış Olimpiyatları tarihinde tek bir organizasyonda 6 altın madalya kazanan ilk sporcu unvanını elde etti.

Norveçli yıldız, Milano-Cortina 2026’da 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik, 10 kilometre serbest, 4x7,5 kilometre bayrak, takım sprint serbest ve 50 kilometre toplu çıkış klasik olmak üzere katıldığı tüm yarışları zirvede tamamladı.

OLİMPİYAT ALTIN SAYISINI 11’E ÇIKARDI

Milano-Cortina 2026’da Kış Oyunları tarihinin en fazla altın madalya kazanan sporcusu unvanını ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altın sayısını 11’e yükseltti. Norveçli sporcu, PyeongChang 2018’de 3, Pekin 2022’de ise 2 altın madalya kazanmıştı.

Toplamda 13 olimpiyat madalyasına ulaşan Klaebo’nun kariyerinde 11 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya bulunuyor.

Milano-Cortina 2026 performansıyla Kış Olimpiyatları tarihine adını yazdıran Norveçli sporcu, kayaklı koşuda yeni bir dönemin simgesi haline geldi.