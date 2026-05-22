Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Türkiye’de yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, süreci dikkatle ve kaygıyla takip ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesinin yalnızca bir ülkenin iç meselesi olmadığı, aynı zamanda bölgenin ortak geleceği açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Toplum vicdanında soru işaretleri yaratan her gelişmenin, hukukun üstünlüğü ve demokratik teamüller çerçevesinde ele alınması gerektiği ifade edildi.

TDP, Türkiye’nin güçlü demokratik geleneğine, toplumsal birikimine ve sağduyusuna olan güvenlerini dile getirerek, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği, siyasal rekabetin demokratik zeminde sürdüğü ve kurumlara olan güvenin güçlendiği bir Türkiye’nin hem Türkiye halkı hem de bölgesel istikrar açısından hayati önemde olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Sosyalist Enternasyonal çatısı altında birlikte yer aldıkları Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

TDP, en büyük temennilerinin sürecin demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, toplum vicdanını rahatlatacak ve kurumlara olan güveni güçlendirecek şekilde sonuçlanması olduğunu belirtti.