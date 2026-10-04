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Kaynak: ANKA

KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

BİR ERKEĞE AİT NAAŞA ULAŞILDI

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından aralıksız sürdürülen arama çalışmaları sonucunda bir erkek şahsa ait naaşa ulaşıldığı bildirildi.

Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başbakanlık açıklamasında, kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi.

Arama çalışmalarının bugüne kadar kesintisiz sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

KKTC BAŞBAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunularak, "Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.