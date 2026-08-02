Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da sınır hattına yakın bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu.

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YANGIN SINIR HATTINDA ÇIKTI

İtfaiye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yangın saat 15.30 sıralarında KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ayıran sınırda, Metehan Sınır Kapısı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

EVLER VE İŞ YERLERİ ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler, iş yerleri ve hayvan kümeslerinde zarar oluştu. Olayda can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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SINIR GEÇİŞLERİ ETKİLENMEDİ

Yetkililer, yangın sırasında Metehan Sınır Kapısı’ndaki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.