Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan sürecin KKTC’ye yansımaları ele alındı.

OLASI SENARYOLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kurul, bölgedeki askeri ve siyasi gelişmeler ışığında çeşitli senaryolar üzerinde durdu.

Güvenlik başlıklarının ayrıntılı şekilde masaya yatırıldığı bildirildi.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü, ana muhalefet lideri Sıla Usar İncirli ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

Kurulun, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çağrısı üzerine toplandığı belirtildi.