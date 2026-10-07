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Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçen günlerde cesedi bulunan 2 kişinin kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, “Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.