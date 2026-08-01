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Kaynak: DHA

Kıbrıs’ın Fethi’nin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 50’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenleri, Lefkoşa'daki Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde gerçekleştirildi.

Devlet erkanının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamındaki konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve Ada'daki egemenlik hakları vurgulandı.

DEVLET ERKANI TÖREN ALANINDAYDI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen anlamlı anma programına KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milletvekili Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile askeri ve mülki erkan, gaziler ve çok sayıda mücahit katıldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler: "Egemen Eşitlik Bize Verilmiş Bir Devlet Politikasıdır"

Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının çözüm masasında duruşunun net olduğunu ifade etti. Öztürkler, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü tescil edilmeden hiçbir müzakere sürecine dahil olunmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verilecek tek bir karış toprağı yoktur. Meclisimizde aldığımız karar açık bir devlet politikasıdır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin Ada'daki varlığı asla tartışmaya açık değildir. Biz ana vatanımızdan kopmayız."

Öztürkler ayrıca BM ve AB'nin küresel krizlerdeki tutumunu eleştirerek, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaktığı meşalenin bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gururla taşındığını ifade etti.

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL: "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİ ÇİZGİMİZDEN DÖNMEYECEĞİZ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise konuşmasında, Kıbrıs meselesinde izlenen iki egemen eşit devlet vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini dile getirdi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile el ele vererek KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Uygulanan ambargo ve izolasyonların yok hükmünde olduğunu söyleyen Üstel:

Kıbrıs Türkü'nün tarih boyunca toprağını terk etmediğini, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu, gençlere, ekonomiye ve spor ambargolarına karşı Türkiye ile ortak adımlar atıldığını belirterek konuşmasını "Ne mutlu Kıbrıs Türkü'ne, ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleriyle tamamladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar: "Geçerli Çözüm Yan Yana İki Devlet"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen 60 yıllık müzakere süreçlerinden bir sonuç alınamadığını hatırlattı. Rum tarafının tek taraflı hamlelerine dikkat çeken Bayar, "Artık Rum tarafının icraatlarına 'dur' deme zamanı gelmiştir. Ada'ya gerçek barış 1974'te gelmiştir ve bu barış 52 yıldır sürmektedir" dedi.

1 AĞUSTOS MUKAVEMET YOL KOŞUSU'NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Resmi konuşmaların ardından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10 kilometrelik 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu sonuçlandı. Toplam 250 sporcunun (31 kadın, 219 erkek) mücadele ettiği koşuda dereceye giren isimlere madalyaları takdim edildi:

Erkekler Kategorisi:

Piyade Çavuş Hakan Tazegül

Ersan Çoker

Piyade Onbaşı Yusuf Gökalp

Kadınlar Kategorisi:

Ayana Sailygulova

Damla Aysal Ekşi

Alisa Aydın

Tören, dereceye giren sporcuların ödüllerini alması ve şehitlerin dualarla anılmasının ardından sona erdi.