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Kaynak: AA / İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde 2 bakan değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu görevden alınırken, yerine Hasan Taçoy atandı.

Kabinedeki bir diğer değişiklik ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleşti. Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yerine eski KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu atandı.

ÜSTEL, ARIKLI’YI GÖREVDEN ALMIŞTI

Başbakan Üstel, Girne’deki gemi kazasının ardından soruşturma ve yargı sürecinde herhangi şüpheye mahal verilmemesi için Arıklı’nın görevden aldığını duyurmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilen Sucuoğlu ise Cumhuriyet Meclisi’ne 2013 seçimiyle girdi. Sucuoğlu UBP Parti Başkanlığı’na seçilerek 2021-2022 yıllarında başbakanlık yaptı. Sucuoğlu, farklı hükümetlerde, Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da görev üstlendi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevine getirilen Hasan Taçoy ise Cumhuriyet Meclisi’ne 1998 seçimleriyle girdi. Taçoy, farklı hükümetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

KKTC kabinesindeki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.