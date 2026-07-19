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Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği özel açıklamalarda adadaki kritik süreçleri ve çözüm şartlarını değerlendirdi.

"60 YILLIK MÜZAKERE SÜRECİ RUM TARAFININ ŞIMARIKLIĞI YÜZÜNDEN BAŞARISIZ OLDU"

Kıbrıs sorununun temelinde statü adaletsizliği yattığını belirten Ertuğruloğlu, adada 60 yılı aşkın süredir yürütülen görüşmelerin neden sonuçsuz kaldığını şu sözlerle aktardı:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da belirttiği gibi, Kıbrıs sorunu bir statü sorunudur. Rum tarafı, bir Helen adasının hakimi, tek sahibi gibi görülürken, Türk tarafı azınlık statüsüne indirgenmek istenmektedir. Eşitlik olmadan masaya oturursanız, eşitlik olmadan kalkarsınız. Bu anlayışla 60 yıllık müzakere süreci başarısız olmuştur."

"BM VE AB'NİN YANLIŞLARINI MEŞRULAŞTIRMAYACAĞIZ"

Birleşmiş Milletlerin (BM) geçmişte Rum yönetimine "Kıbrıs Cumhuriyeti" unvanını vererek büyük bir hata yaptığını, Avrupa Birliği'nin (AB) ise 2004 yılında aynı yanlışı tekrarladığını hatırlatan Ertuğruloğlu, bu kurumların tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Ertuğruloğlu, AB'nin meseleye gerçek dışı bir "Türk işgali" söylemiyle yaklaşmayı bırakması gerektiğinin altını çizdi.

"TEK GERÇEK GARANTÖR TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Dış politikada iki egemen eşit devlet vizyonundan kesinlikle geri adım atılmayacağını ilan eden Bakan Ertuğruloğlu, adadaki garantörlük sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"İngiltere ve Yunanistan tarih boyunca garantörlük görevini yerine getirmemiştir. Tek garantörlük görevini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale hakkından vazgeçmeyiz. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı, Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmezdir. Biz de bundan asla vazgeçmeyeceğiz."

"HAREKÂT SORUNUN BAŞLANGICI DEĞİL, ÇÖZÜMÜDÜR"

Kıbrıs'taki krizin 1974'te değil, 1963 yılında Rumların başlattığı saldırılar ve Türklerin haklarının gasbedilmesiyle başladığını hatırlatan Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 askeri müdahalesini “durup dururken yapılmış gibi göstermeye çalışmanın” tarihi bir çarpıtma olduğunu vurguladı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın sorunun kaynağı değil, tam aksine adadaki zulme son veren çözüm olduğunu söyledi. 52 yıl önce Mehmetçik ve Mücahitlerin omuz omuza sergilediği direnişin, adanın tümüyle bir Helen toprağına dönüşmesini engellediğini belirtti.

Türk ordusunun adadaki varlığının tehdit değil, caydırıcı bir güç unsuru olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Türkiye'nin desteği sürdükçe Kıbrıs Türk halkının bir daha eski karanlık günlere dönmeyeceğini vurguladı. Bakan Ertuğruloğlu, açıklamalarını harekâtın kahraman şehitlerini rahmetle, gazilerini ise şükranla anarak tamamladı.