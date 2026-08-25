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Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhuriyet Meclisinin davetlisi olarak Lefkoşa'da bulunan AfD Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, Bakan Ertuğruloğlu, Alman Milletvekili Krah'ın soruları üzerine, Kıbrıs meselesine ilişkin tarihsel perspektif içeren kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki devletli çözüm vizyonu hakkında bilgi aldı.

Kabulde Taşınmaz Mal Komisyonunun (TMK) çalışmalarına da değinen Ertuğruloğlu, TMK'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlatarak, buna rağmen Rum yönetiminin mülkiyet konusunda yasa dışı tutuklamalara başvurduğunu ve KKTC ekonomisine zarar verme girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü'nün de hazır bulunduğu görüşmede, Alman Milletvekili Krah'a Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da yer aldı.