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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir program sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

KıbrısPostası'nın aktardığına göre Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetleri üzerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

TETKİKLER SÜRÜYOR

İlk kontrolleri tamamlanan Erhürman'ın sağlık durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi için kan tahlilleri ve ileri tetkiklerin devam ettiği bildirildi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ve gerekli incelemelerin sürdüğü belirtildi.