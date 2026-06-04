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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıslı Türklerin ortaklaştığı temel vizyonun dünyayla bütünleşmek, eşitlik ve çözüm üretmek olduğunu ifade etti.



Erhürman, “Bu halk, dünyadan izole olmak değil, dünyayla buluşmak istiyor. Bu halk eşitlik istiyor. Bu halk sorun değil, çözüm istiyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin çocuklarının gelişmiş ülkelerdeki akranlarıyla aynı haklara sahip olmasını istediğini kaydeden Erhürman, toplumun aynı zamanda ülkenin geleceğini taşıyacak liyakatli kadrolara sahip olduğunun da farkında olduğunu belirtti.

ORTAK VİZYONA VURGU YAPTI



Söz konusu hedeflerin farklı siyasi görüşlere sahip kesimlerin ortak paydası olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu saydıklarım ve çok daha fazlası, farklı siyasi görüşlere sahip olan, farklı siyasi partilere mensup ya da oy veren, çok ama çok geniş kesimlerin ortaklaştığı temel bir vizyonu oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Vizyon açık. Yol belli” diyen Erhürman, toplumun hedefe ulaşma yolunda ne başlangıçta ne de sonda olduğunu, önemli olanın doğru istikamette ilerlemeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

“KISIR ÇEKİŞMELERE KAPILMADAN YÜRÜMEK GEREKİYOR”

Erhürman, günlük yaşamın karmaşasına, kişisel ihtiraslara ve umutsuzluk söylemlerine kapılmadan çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu halkın ortaklaştığı vizyonu önemsemeyip kendini halkın üzerinde bir yerlerde konumlamaya uğraşanlara kulak asmadan, gece gündüz çalışarak, doğru yolda, hep birlikte yürümek” gerektiğini kaydetti.

“KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Paylaşımının sonunda sağdan ve soldan gelen kışkırtıcı söylemlerin hedefe odaklanmayı bozmasına izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, “Halkın belirlediği, ortaklaştığı hedeften milim sapmadan, gerçekleri görerek ve bilerek, ciddiyetle, sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla, hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.