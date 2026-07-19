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Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adada resmi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ağırladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlama etkinliklerine iştirak etmek üzere KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Güler'e Ada ziyaretinde üst düzey askeri protokol eşlik etti. Heyette Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel yer aldı.

Bu özel ziyaret programı doğrultusunda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bakan Güler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki kritik kabulde; Bakan Yardımcısı Ayhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da tam kadro hazır bulundu.