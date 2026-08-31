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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında yapılması planlanan görüşme ertelendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin 2 Eylül’de gerçekleştirmesi beklenen görüşmesinin ülkede yaşanan gemi faciası nedeniyle ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Açıklamada, Erhürman ile Hristodulidis’in görüşmesinin 9 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’a ertelendiği belirtildi.

İki liderin, ertelenen görüşmede Kıbrıs meselesi ve taraflar arasındaki gündem başlıklarını ele alması bekleniyor.

EN SON 26 AĞUSTOS’TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, son olarak 26 Ağustos’ta ara bölgede bir araya gelmişti.

Görüşmenin ertelenmesine neden olan gemi faciasıyla ilgili süreç ise ülkede yakından takip ediliyor.