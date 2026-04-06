Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ev sahipliğinde, Misyon Şefi’nin konutunda düzenlenen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından liderlerin basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Açıklamada, liderlerin güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemeyi ele aldığı aktarıldı.

Ayrıca, liderlerin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs meselesine yönelik kararlılığını memnuniyetle karşıladığı ve bu yöndeki çabalara destek vermeye hazır olduklarını yinelediği ifade edildi.