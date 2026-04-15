KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Çayhan Düzü'nde güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun, siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının öneminin herkes tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakimdir ve iletişim ve diyalog devam etmektedir. Nitekim bu bilgi Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından yapılan açıklamayla da teyit edilmiştir. An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığının sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

Erhürman, gelişmelerle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamalar ile medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir. Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir."

NE OLMUŞTU?

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükûnetin hakim olduğunu duyurdu.