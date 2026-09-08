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Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, beraberindeki heyetle Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

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KKTC'nin temel önceliğinin kazanın ardından kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu söyleyen Üstel, Türkiye ile tam işbirliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi.

Adalet Bakanı Gürlek ise Türkiye olarak KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Gürlek, kazayla ilgili adli işbirliği sürecinin Adalet Bakanlığındaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.