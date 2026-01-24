Türkiye ekonomisinin son yıllardaki en tartışmalı uygulamalarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi resmen sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 24 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile KKM’ye dayanak oluşturan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Resmî Gazete’nin 33147 sayılı nüshasında yer alan tebliğe göre, 21 Aralık 2021’de hayata geçirilen “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2021/14)” tamamen ilga edildi. 2026/1 sayılı yeni tebliğ ile KKM uygulamasının hukuki zemini ortadan kaldırılmış oldu.

Önceki cuma itibarıyla KKM hesaplarının toplamı 110 milyon dolara kadar gerilemişti. Resmi kapanış tarihi ise 24 Ocak olarak kaydedildi.

Yetkililer, uygulamanın sona ermesiyle birlikte KKM hesaplarına ilişkin eski düzenlemenin geçerli olmayacağını açıkladı.