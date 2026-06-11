Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, KKM bakiyesi geçen hafta 1,3 milyon lira azalarak 311,2 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 5 Haziran itibarıyla 126 milyar 737 milyon lira artış göstererek 25 trilyon 927 milyar 476 milyon liradan 26 trilyon 54 milyar 213 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat da artış eğilimini sürdürdü. Bankalar arası dahil olmak üzere toplam mevduat, haftalık bazda 75 milyar 397 milyon lira artarak 29 trilyon 633 milyar 774 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinde de yükseliş dikkat çekti. Bu kalemdeki toplam tutar 44 milyar 662 milyon lira artarak 3 trilyon 287 milyar 809 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 788 milyar 284 milyon lirası konut, 43 milyar 544 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 455 milyar 981 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler de artış kaydetti. Bu kredilerin toplamı 31 milyar 947 milyon lira yükselerek 4 trilyon 54 milyar 664 milyon liraya çıktı. Buna karşılık bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,5 azalışla 3 trilyon 157 milyar 533 milyon lira seviyesine geriledi.

Bireysel kredi kartı borçlarının 1 trilyon 174 milyar 643 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 982 milyar 890 milyon lirasını ise taksitsiz alacaklar oluşturdu.

Öte yandan takipteki alacaklarda artış gözlendi. Söz konusu alacaklar 14 milyar 668 milyon lira yükselerek 738 milyar 524 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 559 milyar 819 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları ise aynı dönemde 38 milyar 556 milyon lira artarak 5 trilyon 678 milyar 639 milyon liraya ulaştı.

Veriler, kredi ve mevduat büyümesinin sürdüğünü, buna karşın KKM’de çözülmenin devam ettiğini ortaya koydu.