Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı, 2025 yılında hem yerli hem de yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın yanı sıra pek çok sanatsal etkinliğe de ev sahipliği yaptı.
Kızlar Manastırı artık sadece tarih değil, sanat sahnesi: 2025’te 25 bin ziyaretçi
Tarihi dokusu 2021’de restore edilen Trabzon’un Kızlar Manastırı, 2025’te 25 bin 376 ziyaretçi ağırladı. Sanat etkinlikleri ve performanslarla kültür-turizm merkezi haline gelen manastır, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.
Boztepe Mahallesi’nde şehre hâkim bir konumda bulunan ve iki teras üzerine kurulan manastır, yüksek koruma duvarlarıyla çevrilidir.
3. Alexios dönemine tarihlenen manastırın birkaç kez onarımdan geçtiği ve bugünkü son halini 19. yüzyılda aldığı tahmin edilmektedir.
Şehir merkezine yakın konumuyla öne çıkan Kızlar Manastırı; güney kesiminde “kutsal su”nun yer aldığı kaya kilisesi, girişteki şapel ve birkaç hücreden meydana gelmektedir.
Ayrıca kaya kilisesindeki kitabelerde 3. Alexios’un eşi Theodora ile annesi Eirene’nin portreleri bulunmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması sonucu Eylül 2021’de tamamlanan restorasyon ve renovasyonla tarihi dokusu yeniden gün yüzüne çıkarılan manastır; performans etkinlikleri, sanat galerileri ve özel çekimler gibi pek çok organizasyona da kapılarını açmaktadır.
Fotoğraf sanatçılarının da büyük ilgi gösterdiği manastır, 2025’te tam 25 bin 376 ziyaretçiyi ağırlamış ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.
“KÜLTÜR VE TURİZMİ BİR ARAYA GETİREN MERKEZ HALİNE GELDİ”
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kızlar Manastırı’nın bölgenin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.
Manastırın tarihi ve kültürel zenginliğiyle her dönemde ilgi çektiğini belirten Genç, “Kızlar Manastırı görsel olarak sanatsal etkinlikler ile uluslararası bir kısım organizasyonları icra ettiğimiz bir yer. O nedenle burayı daha güçlü ve işlevsel hale getirme çabasındayız.” ifadesini kullandı.
Genç, geçen yıl manastırın 25 bin 376 ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatarak, “Tarihi dokusunu gün yüzüne çıkardığımız Kızlar Manastırı, kültür ve turizmi bir araya getiren merkez haline geldi. Bu yıl da ziyaretçi sayısını artırmayı ve sanatsal etkinliklerin çeşitliliğini çoğaltmayı hedefliyoruz.” dedi.
Kızlar Manastırı’nda düzenlenecek sergiler, konserler ve özel etkinliklerle hem Trabzonluları hem de dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Genç, “Amacımız manastırı sadece tarihi bir mekan olarak değil, kültür ve sanatın buluşma noktası olarak öne çıkarmak.” dedi.
Genç, turizmden beklentilerinin her zaman yüksek olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde Kızlar Manastırı’nın çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlayacağına inandığını kaydetti.
KIZLAR MANASTIRI TARİHÇESİ
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Boztepe Mahallesi’nde şehre hâkim bir konumda yer alan Kızlar Manastırı (asıl adı Panagia Theoskepastos yani “Tanrı tarafından korunan Meryem”), Trabzon’un en önemli tarihi ve dini yapılarından biridir.
Manastırın temelleri, Hristiyanlığın Trabzon’da yayılmaya başladığı M.S. 3.-4. yüzyıllara uzanır. En eski bölümü olan kaya kilisesi, doğal bir mağaranın genişletilmesiyle oluşturulmuş ve kutsal su kaynağına ev sahipliği yapmıştır. Bu mağara-kilise, bölgenin erken Hristiyanlık dönemine ait en eski ibadet yerlerinden biri kabul edilir.
Bugünkü ana yapının kuruluşu ise Trabzon İmparatorluğu dönemine, III. Alexios (Aleksios Komnenos) zamanına (1349-1390) tarihlenir. Çoğu kaynakta manastırın bu dönemde inşa edildiği belirtilir; bazı görüşlere göre de Alexios’un annesi Eirene Komnenos tarafından yaptırılmıştır. Rahibeler için inşa edilen bu manastır, “Kızlar Manastırı” adını buradan alır.
Yapı, Trabzon Komnenos hanedanının dini ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Kaya kilisesinde yer alan kitabeler ve fresklerde III. Alexios’un eşi Theodora ile annesi Eirene’nin portreleri bulunur. Fresklerin bir kısmı 18. yüzyıla tarihlenir.
Manastır, yüzyıllar boyunca birkaç kez onarım görmüş ve 19. yüzyılda bugünkü son halini almıştır. Osmanlı döneminde de kullanıldıktan sonra, Lozan Antlaşması ve mübadele sonrası (1923 sonrası) terk edilmiş, bir süre çocuk hastanesi ve depremzedeler için barınak olarak hizmet vermiştir.
2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları, 2018-2021 yılları arasında tamamlanmış ve Eylül 2021’de tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılarak ziyarete açılmıştır.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle manastır, artık sadece tarihi bir yapı değil; sergiler, konserler ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür-sanat merkezi haline gelmiştir.
Kısaca özetle:En eski kısım: M.S. 3.-4. yüzyıl (kaya kilisesi/mağara)
Ana yapı: 14. yüzyıl (1349-1390, III. Alexios dönemi)
Son biçim: 19. yüzyıl onarımları
Restorasyon: 2014-2021 (tamamlanma 2021)
Bugün Boztepe’den Trabzon’a muhteşem bir panorama sunan bu manastır, şehrin Bizans mirasının en erişilebilir ve etkileyici örneklerinden biridir.