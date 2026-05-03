Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı

Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı

Mersin’in tarihi tatil bölgesi Kızkalesi’nde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar sahillere akın etti.

Haberi Paylaş
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 1

Meteorolojinin birçok bölge için don, soğuk hava ve yağış uyarısı yaptığı günlerde, Erdemli ilçesindeki dünyaca ünlü Kızkalesi'nde yaz yoğunluğu başladı.

1 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 2

Kızkalesi’nde Hissedilen hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.

2 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 3

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

3 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 4

Tatilciler, Kızkalesi'nde kano kullanıp, gezi tekneleriyle denize açıldı. Kumda oynayan çocuklar günün keyfini çıkarttı.

4 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 5

"GEÇEN YILDAN DAHA İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, Kızkalesi'ndeki tüm tesislerin yaz hazırlığını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladığını söyledi.

5 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 6

Öztop, "Türkiye'nin birçok bölgesinde kış şartları devam etmesine rağmen Kızkalesi'nde tatilciler yazı getirdi” dedi.

6 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 7

Öte yandan Öztop, bölgedeki hareketliliğin 9-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali ile zirve yapmasını beklediklerini belirtti.

7 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 8

Bu sezonda beklentinin yüksek olduğunu ifade eden Öztop, “Geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz" dedi.

8 9
Kızkalesi’nde Yaz Yoğunluğu Başladı - Resim: 9

Tatilciler ise Kızkalesi'ne yaz geldiğini belirterek, denizin havuz gibi berrak ve temiz olduğunu söyledi.

9 9
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro